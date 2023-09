Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unbelehrbarer Fahrzeugführer in Altenkirchen

Bereits am Montag, 18. September 2023 wurde dem 21-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe nach vorherigem Betäubungsmittelkonsum entnommen und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nur einen Tag später, am Dienstag, 19. September 2023, wurde der 21-Jährige erneut kontrolliert. Auch diesmal stand er unter Betäubungsmitteleinfluss, so dass erneut eine Blutprobe entnommen wurde. Quelle: Polizei