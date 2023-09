Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Dreister Ladendieb in Altenkirchen

Am Freitag, 15. September 2023, kam es zu einem Diebstahl im ALDI-Markt in Altenkirchen. Der 27-jährige Täter entwendete diverse Lebensmittel und steckte sich sie in die Hose. Vor dem Markt von einem Mitarbeiter angesprochen, händigte er lediglich eine Packung Wildlachs aus. Erst bei der späteren Videoüberprüfung stellte sich heraus, dass der dreiste Täter mehrere Gegenstände entwendet hatte. Quelle: Polizei