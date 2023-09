Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tag der Berufsfeuerwehr bei der Jugendfeuerwehr Altenkirchen

Am Samstag um 10:00 Uhr hieß es für 14 Jugendliche der Jugendfeuerwehr Altenkirchen antreten zum 24 Stunden Tag der Berufsfeuerwehr. Diese Veranstaltung findet jährlich statt und ist bei Jugendlichen wie aktiven Kameraden äußerst beliebt, was man auch daran erkennen kann, dass über den Tag verteilt immer wieder aktive Kameraden neugierig am Feuerwehrhaus vorbeischauten. Ebenso war auch VG-Wehrleiter Björn Stürz vor Ort.

Es hieß nun 24 Stunden gemeinsam inszenierte Übungen abzuarbeiten, sich als Team zu einigen und zusammenzuraufen, gemeinsam zu kochen, die Fahrzeuge und Geräte zu pflegen und natürlich auch zusammen Spaß zu haben und zu spielen.

Durch die Jugendwarte Florian Wannenmacher und Marcel Böttcher sowie die unterstützenden Betreuer der Jugendfeuerwehr Altenkirchen wurden insgesamt neun Übungen ausgearbeitet, die überraschend auf die Kinder zutrafen. Vor Ort galt es als Team einen Wasserrohrbruch, der zu einem vollgelaufenen Keller geführt hat, von den Betreuern künstlich inszeniert, zu beheben und das Wasser abzupumpen. Aber auch eine unter einem vollen IBC eingeklemmte Person (Übungspuppe) musste von den Kids befreit werden.

Neben den ganzen Einsätzen hatten die Jugendlichen auch Freizeit, in der sie sich mit einem in diesem Jahr gespendeten Kickertisch sowie der Spielekiste der Unfallkasse RLP beschäftigen konnten, bis der nächste Alarm kam. Denn es galt: Jederzeit konnte etwas passieren. So galt es dann auch abends mit den Kameraden der Drohneneinheit Berod eine Person zu finden, die im Altenkirchener Parc de Tarbes vermisst wurde und nach dem Auffinden mit dem Rettungsboot der Feuerwehr Altenkirchen von einer Insel zu retten war. Nach erfolgreicher Rettung wurde die gelungene Übung mit Stockbrot am Feuerwehrhaus belohnt und die Kinder gingen zur Nachtruhe über.

Doch es wäre kein 24 Stunden Übungsdienst, wenn nicht doch noch zwischendurch etwas passiert, wie beispielsweise der Standardfehlalarm. Morgens um 07:00 Uhr weckte eine unklare Rauchentwicklung die Kinder auf. Nach einem stärkenden Frühstück endete der Tag der Berufsfeuerwehr am Sonntag, um 10 Uhr, nachdem die Kinder mit Erfolg einen Gebäudebrand (selbst gebautes Haus aus Paletten) meisterten. Bei dieser Übung waren auch VG-Bürgermeister Fred Jüngerich, Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz und VG-Jugendfeuerwehrwart Jannik Schwarzbach vor Ort und konnten sich ein gutes Bild vom Leistungsstand der Jugendfeuerwehr machen.

Alles in allem ziehen die Betreuer eine positive Bilanz und danken dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Löschzug Altenkirchen e.V. für die tatkräftige Unterstützung, den Getränkemärkten Nova Getränke und XL-Getränke für die willkommene Abkühlung in Form von Mineralwasser und ihrem Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz für die leckere Verpflegung am Samstagabend. Ganz besonders bedanken möchten sich die Jugendwarte und Betreuer jedoch bei den aktiven Kameraden des Löschzuges Altenkirchen mitsamt Partnern, ohne die eine Ausrichtung eines solchen Tages nicht möglich wäre. Gespannt warten die Jugendlichen nun schon auf den Tag der Berufsfeuerwehr im kommenden Jahr.