Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Altenkirchener bei den Rheinland-Meisterschaften

Am Sonntag, 17. September, fuhren Robin Krämer, Alwina Boiko, Lena Siemens, Tom Hoffmann und Sofia Frank nach Bad Marienberg zu den Rheinland-Meisterschaften in der Disziplin Einzel. Trainerin Alina Klassen begleitete und coachte die bunt durchmischte Truppe. Robin Krämer spielte bei den Herren U19 mit. Gleich zu Beginn hatte er eine starke Begegnung, bei der er in knappen drei Sätzen leider unterlag. Zwei Spiele konnte er gewinnen und schaffte es ins Halbfinale, wo er den 4. Platz belegte. Lena Siemens und Alwina Boiko spielten bei den Damen U19. Lena spielte in der Gruppe B, wo sie ein Spiel gewinnen konnte. Nach der Gruppenphase erkämpfte sie sich den 8. Platz. Ihre Vereinskollegin Alwina startete in der Gruppe C mit sehr starken Konkurrentinnen, es gab einige ebenbürtige Spiele, darunter ebenfalls einen 3-Satz-Kampf, den sie leider verlor. In den weiteren Platzierungsspielen konnte sie jedoch gewinnen und belegte Platz 11. Bei den Jungen U15 spielte Tom Hoffmann und belegte den 15. Platz. Sofia Frank spielte bei den Mädchen U11, nach drei spannenden Spielen konnte sie den 3. Platz im Einzel erreichen. Des Weiteren spielte Sofia mit Hanna Dobosiewicz vom FSV Trier-Tarforst Doppel. Zusammen konnten sie ihre Gegnerinnen schlagen und schafften es auf den 1. Platz.

Es war ein sehr erfolgreicher Tag, an dem die Jugend des BC Altenkirchen ihr Gelerntes super umsetzen und außerdem wertvolle Erfahrung mit nach Hause nehmen konnte. Besonders erfreulich ist die Spannbreite der Altersklassen, an denen Altenkirchen teilgenommen hat.

Foto: v.l.: Alwina Boiko, Tom Hoffmann, Lena Siemens, Sofia Frank und Robin Krämer