Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – BETZDORF – NEUWIED – Amtswechsel in der Polizeidirektion Neuwied

Zum Offiziellen Amtswechsel der Polizeidirektion Neuwied /Altenkirchen /Betzdorf hatte der Koblenzer Polizeipräsident Maron Weggefährten, Politprominenz, Freunde und Familie der beiden Hauptpersonen Kriminaldirektorin Brigitte Nilges und ihren Nachfolger Kriminaldirektor Thorsten Runkel eingeladen. In der guten Stube der Stadt Neuwied dem Röntgenmuseum, fand am Montagmorgen eine Feierstunde zum Amtswechsel in der Polizeidirektion Neuwied statt. Polizeirat Markus Sander aus Betzdorf begrüßte die Festgäste, gefolgt von Polizeipräsidenten und Landrat. Nachdem auch Personalrat Yannick Seibert von der PD Neuwied die Berufsbiographien von der scheidenden Chefin Brigitte Nilges und ihrem Nachfolger Thorsten Runkel vorgetragen hatte, kamen die persönlichen Ansprachen der Protagonisten an die Reihe. Zunächst kam die scheidende Chefin zu Wort, die nach 44 Jahren Polizeidienst nun im verdienten Ruhestand ist. Die letzten vier Jahre ihrer Berufstätigkeit verbrachte sie nach zahllosen Stationen im Land in ihrer Geburtsstadt Neuwied. Hier hatte sie am 1. Februar 1979 ihre Ausbildung begonnen und sah rückblickend ihre letzten Schaffensjahre als Sahnehäubchen in ihrer Karriereleiter an.

Der neue Amtsleiter Thorsten Runkel ist seit dem 15. Juni 2023 in Neuwied, nachdem er vorher in Mayen tätig war. Der 52-jährige Vater einer Tochter wohnt mit Frau Katja und Hund im Rengsdorfer Land und kennt die Region bestens. Er ist seit 1998 im gehobenen Dienst und blickt auf Stationen wie Koblenz, Trier, Mainz, Münster und Betzdorf zurück. Er ist inzwischen schon gut vernetzt und hat seine Antrittsbesuche bei Oberbürgermeister und den Landräten bereits hinter sich.

Nach dem offiziellen Teil im Obergeschoss, wurde unten in Haus und Garten mit Sekt und Selters angestoßen. Die Gäste freuten sich auch über das Buffet zur Mittagszeit. Besonders gelobt wurde Katja Runkel die Gattin vom neuen Chef, als bekannt wurde, dass sie die Produzentin der köstlichen Nussecken auf dem Buffet war. MdL Ellen Demut hatte sie entdeckt und gleich an ihre Parteikollegen Einig und Hallerbach empfohlen. Während einige Amtsträger noch das besondere Ambiente des Museumsgarten genießen konnten, wartete schon der nächste Termin auf den Polizeipräsidenten Maron im heimischen Koblenz. (mabe) Fotos: Marlies Becker