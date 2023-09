Veröffentlicht am 20. September 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Mundharmonika spielen lernen bei der Kreisvolkshochschule

Eine Mundharmonika passt in jede Hosen- oder Handtasche, auch musikalische Einsteiger können die notwendigen Grundlagen schnell erlernen, zum Beispiel beim Crashkurs der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen, der mit insgesamt fünf Terminen am Dienstag, den 26. September, beginnt. Die Mundharmonika findet als Melodie- und Begleitinstrument weite Verbreitung von der Volksmusik bis hin zu Blues, Rock und Pop. Sie verfügt über ein immenses Ausdrucksspektrum. Und es ist so einfach und macht viel Spaß, das Spielen „auf dem kleinen Ding“ zu erlernen.

Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer aller Altersstufen, die schnell erste Melodien aus aller Welt spielen können: Folk- und Western-Songs, Wander- und Seemannslieder, Schlager und Oldies, selbst aus dem Bereich der Klassik. Auch Aufbau und Funktionsweise, Pflege einer Bluesharmonika sowie Körperhaltung sind neben diversen Atemübungen und Geschichte zur Mundharmonika Bestandteil dieses Kurses. Es wird mit der diatonischen Mundharmonika (Richter-Stimmung) mit zehn ungeteilten Löchern (Kanälen) gespielt. Die Instrumente verschiedener Preisklassen können auch bei Kursleiterin ist Reinhild Weyrich erworben werden.

Der Kurs in Altenkirchen umfasst fünf Termine, jeweils dienstags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 45 Euro. Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de