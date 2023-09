Veröffentlicht am 19. September 2023 von wwa

BETZDORF – Diebstahl eines weißen Transporters Fiat Ducato, SU-ME 719

Dienstag, 12. September 2023, zwischen 22.30 und 22.45 Uhr, wurde bei einem Gebrauchtwagenhandel in der Steinerother Straße 5 in 57518 Betzdorf ein weißer Fiat Ducato Kastenwagen mit den Kennzeichen SU-ME 719 entwendet. Die Täter fuhren im Anschluss die Steinerother Straße nach unten, vermutlich in Richtung Wissen oder Freudenberg, davon.

Die Kriminalpolizei fragt, wem ist am Tatabend an der Tatörtlichkeit eine dort stehende Person oder ein in der Nähe geparktes Fahrzeug mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei