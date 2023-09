Veröffentlicht am 19. September 2023 von wwa

HERDORF – Renitente Besucherin einer Shishabar verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam

Montagabend, 18. September 2023 wurde die Polizei Betzdorf um 21:20 Uhr telefonisch darüber informiert, dass eine stark alkoholisierte Besucherin einer Shishabar in Herdorf trotz ausgesprochenem Hausverbot immer wieder versuche, in die Lokalität zu gelangen. Die Frau sei bereits über ein Toilettenfenster in die Räumlichkeiten gelangt. Durch die eingesetzten Polizeikräfte wurde der 36jährigen Frau ein Platzverweis ausgesprochen, den sie jedoch missachtete, weswegen sie zur Durchsetzung in Gewahrsam genommen wurde. Dort verblieb sie bis zum Morgen des Folgetages. Quelle: Polizei