Veröffentlicht am 19. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN-GLOCKENSPITZE – Das Theater der Nacht präsentiert „Zwerg Nase“ nach Wilhelm Hauff am Sonntag, 24. September 2023 als Familienvorstellung ab 6 Jahren im KulturSalon in Altenkirchen.

Seine Hoheit, der Herzog, ist missgestimmt. Kein Essen will ihm mehr schmecken. Sein Lieblingskoch ist spurlos verschwunden. Wer war der geheimnisvolle Zwerg, der ihm immer so köstliche Speisen zubereitet hat? Der Herzog macht sich auf die Suche, entdeckt eine unglaubliche Geschichte und findet am Ende die richtige Fährte….

So. 24.09.2023 – Beginn: 15 Uhr; Einlass: 14:45 Uhr – Ort: KulturSalon Glockenspitze, Im Sportzentrum 8, 57610 Altenkirchen – Eintritt: ab 6€ / Person – Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.