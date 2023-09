Veröffentlicht am 19. September 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Faire Woche 2023 – „Faire Woche“ steht unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr“ – Veranstaltungen zum Thema Fair Trade im Kreis Neuwied

Die diesjährige „Faire Woche“ findet deutschlandweit unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ statt. Vom 15. bis 29. September nehmen auch im Kreis Neuwied Weltläden, Schulen und viele weitere Akteure teil und setzten sich für fairen Handel ein. Passend zur Aktionswoche haben die Fairtrade Steuerungsgruppen von Stadt und Kreis Neuwied gemeinsam mit der Lokalen Agenda 21 und mit Unterstützung des Eine-Welt-Ladens Neuwied ein Schaufenster gestaltet. Landrat Achim Hallerbach und Oberbürgermeister Jan Einig konnten sich bereits ein Bild von dem „Fairtrade-Schaufenster“ in der Neuwieder Innenstadt machen. „Die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für fairen Handel kann leider immer noch als Nische angesehen werden“, sagt Landrat Achim Hallerbach, „Das Schaufenster schafft ein wichtiges Informationsangebot im öffentlichen Raum und regt dazu an, ethischere Kaufentscheidungen zu treffen.“

Das Schaufenster befindet sich in der Mittelstraße 33. „Streffing Immobilien“ hat zur Belebung der Immobilie die Gestaltung des Schaufensters angeboten. „Wir freuen uns, dass bis zu einer Weitervermietung, wir hier auf den Fairen Handel und unsere Aktionen hinweisen können“, so der Sprecher der Fairtrade-Stadt Steuerungsgruppe, Wolfgang Rahn.

Während der „Fairen Woche“ finden zahlreiche Veranstaltungen im Kreis Neuwied statt:

„Faire Stadtrallye“ in der Neuwieder Innenstadt (Rallyepass in der Tourist-Info Neuwied erhältlich). Neu in diesem Jahr: eine digitale Version der Stadtrallye über die App Actionbound.

Kostenlose Impulsveranstaltung des Vereins ReThink e.V. mit der Lokalen Agenda, Thema: „Gemeinwohlökonomie“, 19. September um 18:00 Uhr in der VHS Neuwied, Amalie-Raiffeisen-Saal kostenloser Vortrag zu Thema „Klimagerechtigkeit“, am 21. September um 19:30 Uhr im Seminarraum Bibelgarten, Margaretha-Flesch-Str. 5 in Waldbreitbach. Diese und weitere Programmpunkte der Fairen Woche im Kreis Neuwied sind auf der Internetseite des Agenda-Rings unter „Aktuelles“ zu finden: www.agenda-ring.de

Foto: Vor dem Fairtrade Schaufenster in der Neuwieder Innenstadt: v.l. Landrat Achim Hallerbach, Wolfgang Rahn und Alena Linke von der Fairtrade-Stadt Steuerungsgruppe, Klimawandelanpassungsmanagerin des Kreises Angelina Zahn und Oberbürgermeister Jan Einig.

Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)