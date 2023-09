Veröffentlicht am 19. September 2023 von wwa

SCHÜRDT – Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements von Wolfgang Wachow im VdK Ortsverband Altenkirchen

Als Wolfgang Wachow 1987 in den VdK Ortsverband eingetreten ist, wurde ihm schnell klar, dass er sich ehrenamtlich engagieren würde. Der soziale Aspekt, das Wissen und Arbeiten mit den Medien waren ein guter Anlass sich in den Vorstand wählen zu lassen. Er war jahrelang Beisitzer und ab 2007 war er Schriftführer im Vorstand des Ortsverbandes. Nicht nur die Vorstandsarbeit machte ihm Spaß, sondern auch die Pressearbeit, der er sich ganz verschrieb. Er verfasste die Texte von den Veranstaltungen des Ortsverbandes und veröffentlichte sie in den lokalen Medien. Die Texte und Berichte wurden zusätzlich durch gelungene Fotos untermalt. Damit hatte er auch offiziell die Pressearbeit für den VdK Ortsverband übernommen. Er hatte während seines Engagements mit einigen Vorsitzenden des VdK Ortsverbandes Altenkirchen zu tun. Karl Heinz Braunroth, Dieter Weller, Fred Nolden und nun aktuell mit Bruno Wahl. Mit allen Vorsitzenden hatte, und hat er ein gutes und kollegiales Verhältnis. Wolfgang Wachow ist im April 2023 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden. Trotz des Ausscheidens engagiert er sich noch immer für den VdK, und veröffentlicht immer noch Berichte von den Veranstaltungen des Ortsverbandes. Als Anerkennung besuchten ihn der jetzige Vorsitzende Bruno Wahl, sowie der Ehrenvorsitzende Fred Nolden zu Hause, um ihm einen Präsentkorb und eine gute Flasche Wein zu überbringen. Seiner Frau Renate, die sich auch jahrelang für den VdK Ortsverband engagiert hatte, wurde ebenfalls ein Dank überbracht. Bruno Wahl – Foto: Diana Wachow

Foto: (v.l.): Ehrenvorsitzender Fred Nolden, Renate Wachow, Wolfgang Wachow, Vorsitzender Bruno Wahl