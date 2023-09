Veröffentlicht am 18. September 2023 von wwa

HAMM (Sieg) Einbruch in Verbrauchermarkt am Marktzentrum Hamm/Sieg

In den frühen Montagmorgenstunden, 18. September 2023 kam es im Bereich des Marktzentrums in Hamm zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt. Zwei Täter verschafften sich Zugang über einen Außeneingang der anliegenden Bäckerei und konnten so in den Markt gelangen. Weiterhin brachen sie die Tür des Marktleiterbüros auf. Die Zielrichtung galt vorrangig dem Diebstahl von Zigaretten, welche durch die Täter in einen Müllsack gepackt und anschließend abtransportiert wurden. Das Diebesgut hat einen Wert von 1.000 Euro. Die Täter flüchteten mit einem Pkw, den sie auf dem Parkplatz des Marktzentrums abgestellt hatten, es sind weder Kennzeichen noch Fabrikat bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen. Quelle: Polizei