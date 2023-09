Veröffentlicht am 18. September 2023 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Neustadt (Wied) verletzt

Am späten Sonntagnachmittag, 17. September 2023 ereignete sich im Einmündungsbereich der Friedensstraße und der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) ein Verkehrsunfall zwischen einer 19jährigen PKW-Fahrerin und einem 59jährigen Fahrradfahrer. Die PKW-Fahrerin wollte nach links von der Wiedtalstraße in die Friedensstraße abbiegen, übersah aber den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der stürzte durch den Aufprall auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei