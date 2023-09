Veröffentlicht am 18. September 2023 von wwa

MARENBACH – Schützenjugend des SV „Im Grunde“ Marenbach beim Bezirksjugendtag in Leuzbach

Schützenjugend SV „Im Grunde“ Marenbach beim Bezirksjugendtag in Leuzbach. Groß und Klein beim Bezirksjugendtag in Leuzbach. Junioren und Bambinis waren erstmalig gemeinsam mit einer Mädchen- und Jungenmannschaft erfolgreich am Start. An diesem Tag stand die Gemeinschaft von Jung und Alt an erster Stelle. Man konnte gemeinsam einige gute Platzierungen bei den verschiedenen Spielen erkämpfen. Trotz des langen und heißen Tages war es rundum eine gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank von der Jugendleitung aus an alle Teilnehmer und in besonders an die zahlreich mitgereisten Eltern. Es war ein super Tag, so die Jugendleitung des SV „Im Grunde“. Der Höhepunkt an diesem Tag war natürlich der Wettkampf für den Bezirksjugendkönig. Um die Würde der Jugendkönigin oder des Jugendkönigs waren 13 Vereine mit ihren Jungmajestäten am Start. Fast hätte die Jugend vom Schützenverein Marenbach den Erfolg vom letzten Jahr wiederholen können. 2022 stellte die Schützenjugend durch Leonard Theis nach langer Zeit wieder einen Bezirksjugendkönig. Wie gesagt, es war knapp. Die amtierende Jugendkönigin Milena Roezel erreichte mit Teiler von 60,6 einen hervorragenden zweiten Platz. Hier noch mal von der Marenbacher Schützenjugend herzlichen Glückwunsch. Udo Walterschen