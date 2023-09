Veröffentlicht am 18. September 2023 von wwa

ALMERSBACH – Eisstockturnier in Almersbach

Am Samstag, 16. September 2023, gab es auf der Eisstockbahn in Almersbach wieder mal ein Eisstockturnier. Acht Teams waren angetreten, um den Sieger unter sich auszumachen. Die Westerwaldwerkstätten Altenkirchen traten mit zwei Teams an. Sie spielen mittlerweile regelmäßig auf der Bahn. Weitere Teilnehmer waren die Ortsgemeinden Almersbach, Berod, Heupelzen und Eichelhardt sowie die Fußballer des SSV Almersbach-Fluterschen, die als Titelverteidiger ins Rennen gingen. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch eine spontane Mixmannschaft aus anwesenden Gästen. In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen gespielt. Hier gab es einige enge Matches. Die Teams der Ortsgemeinden Heupelzen, Eichelhardt und Almersbach zogen mit den SSV‐Fußballern ins Halbfinale ein. Am Ende konnte sich Heupelzen den dritten Platz sichern. Sie siegten 4:3 gegen Eichelhardt, die Vierter wurden. Im Finale standen sich, wie im letzten Jahr, die Ortsgemeinde Almersbach und die SSV-Fußballer gegenüber. Das Spiel war sehr eng und spannend bis zum Schluss. Mit dem letzten Stock entschied die Ortsgemeinde Almersbach das Spiel für sich (7:5) und gewann das Turnier. Die SSV-Fußballer wurden Zweiter. Foto: Jennifer Krämer