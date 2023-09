Veröffentlicht am 17. September 2023 von wwa

DAADEN – Randalierer beschädigt in Daaden Geschäfte, Autos und einen Streifenwagen

Sonntagmorgen, 17. September 2023 gegen 03:40 Uhr wurde die Polizei Betzdorf über einen Randalierer informiert, der die Eingangstür eines Fitnessstudios in Daaden im Ortsteil Biersdorf beschädigen soll. Beim Eintreffen der Beamten wurde der Streifenwagen mit einem Feuerlöscher beworfen. Der schlug in die Windschutzscheibe ein und beschädigte sie. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. Die kurz zuvor ausgestiegenen Beamten wurden nicht verletzt. Der Verursacher, ein 36-jähriger Mann aus der VG Linz am Rhein, konnte umgehend festgenommen werden. Bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme wurden neben der Beschädigung an der Tür des Fitnessstudios auch noch Beschädigungen an einer Tür des örtlichen Rewe Marktes und an zwei abgestellten Pkw festgestellt, die dem Mann zuzuordnen sind. Der Beschuldigte, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde zunächst zur Polizei nach Betzdorf gebracht, wo sich strafprozessuale Maßnahmen anschlossen. Hiernach wurde er in eine Fachklinik nach Siegen gebracht. Seitens der Polizei wurden Strafanzeigen gefertigt. Über die Höhe des Schadens kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Quelle: Polizei