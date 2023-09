Veröffentlicht am 16. September 2023 von wwa

LINZ – Wichtige Themen für Linz besprochen

Beim letzten „Geselligen Abend“ der Linzer SPD musste das Thema „Tourismus in Linz“ aus personellen Gründen leider noch einmal verschoben werden. Auf Wunsch der Anwesenden wurden dann vor allem kommunale Themen aufgegriffen und intensiv diskutiert.

Zwei Stunden lang standen die von der Linzer SPD im Mai 2023 entwickelten innovativen Ideen für den Linzer Tourismus, aber auch weitere wichtige kommunalpolitische Themen wie die aktuellen Bauprojekte in Linz oder auch das Radwegekonzept für die Verbandsgemeinde im Mittelpunkt. Außerdem wurde über Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtbildes und der Bürgerbeteiligung gesprochen. Der Fraktionsvorsitzende Dieter Lehmann berichtete den Anwesenden über die Arbeit im Linzer Stadtrat und informierte zum Beispiel über die Sanierung vieler Straßen im Stadtkern.

Er und der Ortsvereinsvorsitzende Uli Bieber ziehen ein positives Fazit zu diesem Geselligen Abend. „Es war gut, dass die Linzer Bürgerinnen und Bürger an diesem Geselligen Abend die Gelegenheit hatten, zu sagen, was für sie wichtige Themen in Linz und der Region sind. Daran werden wir anknüpfen und gemeinsam Maßnahmen für die Herausforderungen der Stadt Linz entwickeln“, so der Vorsitzende der Linzer SPD, Uli Bieber.

Foto: Die Linzer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sprechen mit Bürgerinnen und Bürgern über wichtige kommunalpolitische Themen.