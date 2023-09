Veröffentlicht am 13. September 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Galla eingeführt und Straka verabschiedet

Am Sonntag wurde Kirsten Galla in einem Festgottesdienst im Gemeindehaus Elkenroth offiziell in ihr Amt als Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Gebhardshain eingeführt und gleichzeitig ihr langjähriger Amtsvorgänger, Pfarrer Michael Straka, nach 22 Dienstjahren verabschiedet. Das zeigte sich in der Ausgestaltung des Gottesdienstes: Straka eröffnete ihn im mit mehr als 100 Teilnehmenden randvollen Gemeindehaus, bevor Pfarrer Stefan Turk, Skriba des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, die offizielle Verabschiedung und Einführung vornahm. In seiner Ansprache hob er die Früchte des bisherigen Wirkens beider Pfarrpersonen hervor und unterstrich: „Nicht alles, was ein Pfarrer tut, liegt vor Augen!“ Auf die Frage „Was bleibt?“, die sich immer bei solchen Umbrüchen stelle, antwortete Turk mit einer Abwandlung des Mottos des Gottesdienstes aus Hebräer 13,8: „Jesus Christus war, ist und bleibt. Das Bleibende ist einzig an Jesus, den Christus Gottes, gebunden.“

Daraufhin übernahm die frisch eingeführte Pfarrerin Kirsten Galla die Leitung des Gottesdienstes und stellte in ihrer Predigt über die zehn Aussätzigen (Lk. 17, 11-19) einerseits die Freigiebigkeit Jesu und andererseits den Wert der Dankbarkeit heraus: „Wer dankbar ist, hat sein Herz für Gott geöffnet und weiß sich trotz aller Sorgen allezeit sicher geborgen in Gottes Händen.“

Beim anschließenden Empfang in der Gaststätte „Zum Dorfkrug“ sprachen zunächst die Pfarrer Stefan Turk und Marcus Tesch aus dem Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen Grußworte. Der katholische Pfarrer Rudolf Reuschenbach, der zusammen mit Diakon Marco Kötting die Pfarreiengemeinschaft Gebhardshain-Elkenroth vertrat, wies auf den hohen Stellenwert ökumenischer Zusammenarbeit in Vergangenheit und Zukunft hin.

Der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Joachim Brenner, wünschte beiden Pfarrpersonen im Namen der zwölf Ortsgemeinden des alten Gebhardshainer Landes alles Gute für ihr kommendes Wirken und Pfarrerin i.R. Jutta Braun-Meinecke unterstrich den zentralen Wert der Seelsorge. Ute König, stellvertretende Vorsitzende des Bevollmächtigtenausschusses der Evangelischen Kirchengemeinde Gebhardshain und Synodalälteste des Kirchenkreises, dankte abschließend allen Teilnehmenden und natürlich Pfarrer Michael Straka und hieß Pfarrerin Kirsten Galla mit den wahren Worten „Die Arbeit wird nicht weniger!“ noch einmal herzlich Willkommen.

Zu den Pfarrpersonen

Kirsten Galla ist seit dem 1. August Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Gebhardshain mit einem Stellenumfang von 75%. Zusätzlich hat sie einen kreiskirchlichen Zusatzauftrag „Seelsorge im Ehrenamt“ im Umfang von 25%. Sie war zuletzt von 2017 bis Ende Juli 2023 Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Daaden.

Michael Straka hat seit dem 1. Juli einen nicht pfarrstellengebundenen Auftrag im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen inne und versieht pfarramtliche Dienste im Oberkreis zur Entlastung und zur pastoralen Unterstützung der Pfarrerschaft.