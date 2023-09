Veröffentlicht am 12. September 2023 von wwa

BETZDORF – Fahrraddiebstähle in Betzdorf

Aus insgesamt zwei Garagen von Wohnhäusern im Asternweg in Betzdorf wurden im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 10. September 2023, 18:00 Uhr und Dienstagvormittag, 12. September 2023, 09:30 Uhr, insgesamt drei E-Bikes entwendet. Im ersten Fall handelt es sich um E-Mountainbike der Firma Haibike in braun/grau mit einem orangefarbenen Schriftzug, Wert circa 3.000 Euro. Im zweiten Fall wurde die Garagentür von den Tätern aufgehebelt, um sich Zugang zu verschaffen. Dort wurden gleich zwei E-Mountainbikes entwendet. Eines der Firma Haibike in den Farben blau/weiß mit gelber Schrift. Das andere der Firma Maxx in blau/grau. Wert der beiden Räder circa 9.500 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741/9260. Quelle: Polizei