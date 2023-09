Veröffentlicht am 12. September 2023 von wwa

ERPEL – Sachbeschädigung an Pkw in Erpel, in der Bahnhofstraße

In dem Zeitraum zwischen Freitagmittag, 08. September 2023, 14:30 und Montagmittag, 11. September 2023, 13:15 Uhr wurde an einem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@olizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei