Veröffentlicht am 12. September 2023 von wwa

PUDERBACH – Verkehrsunfall auf der K 124 – Beteiligter Fahrzeugführer gesucht

Montagabend, 11. September 2023 ereignete sich gegen 19:15 Uhr auf der Kreisstraße 124 bei Puderbach eine Verkehrsunfallflucht. Den Angaben des Geschädigten zufolge befuhr er die Kreisstraße aus Richtung Niederdreis kommend in Richtung Landesstraße 267. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihm ein PKW entgegen, der teilweise über die Mittellinie fuhr. Zur Verhinderung einer Kollision musste der Geschädigte nach rechts ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. An seinem PKW entstand Sachschaden. Anschließend drehte der Unfallverursacher und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Geschädigten. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Fahrer wieder von der Unfallstelle. Ein Personalienaustausch hatte nicht stattgefunden. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelte es sich um einen dunklen VW-Kombi. Der war mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer sei ein Mann im Alter zwischen 45 und 50 Jahren gewesen. Er trug eine Brille und ein Hemd. Auf dem Beifahrersitz saß vermutlich die Tochter des Fahrers. Der Fahrer, bzw. Zeugen, die Hinweise auf dessen Identität geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei