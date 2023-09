Veröffentlicht am 11. September 2023 von wwa

KROPPACH – Betonmischer verliert Ladung – PKW-Glasdach geplatzt

Montagmittag, 11. September 2023 gegen 12:45 Uhr befuhr ein grauer Betonmischer (mehr bislang nicht bekannt) die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Kurz hinter der Gemarkung Kroppach/“Bahnhof Ingelbach“ verlor der Betonmischer einen Teil oder Reste seiner Ladung. Die Ladung fiel auf einen entgegenkommenden PKW (DB C-Klasse, weiß). Das Glasdach des PKW platzte durch den Aufschlag der Ladung und wurde vollständig zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Betonmischer setzte seine Fahrt in Richtung Altenkirchen, vermutlich, ohne von dem Vorfall etwas gemerkt zu haben, fort. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und oder dem Verursacher bitte an die Polizei Hachenburg (02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei