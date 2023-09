Veröffentlicht am 11. September 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Standesamt zieht ins Kirchener Rathaus um – Trauzimmer bleibt in der Villa Kraemer

Das Standesamt, das lange Jahre in der Villa Kraemer ansässig war, befindet sich ab sofort in den Zimmern 219 bis 221 im Hauptgebäude des Kirchener Rathauses in der Lindenstraße 1. Trauungen finden weiterhin im Trauzimmer im 1. Obergeschoss der Villa Kraemer (Lindenstraße 7) statt.

Das Standesamt ist wie bisher über die Rufnummer 02741/688-810 zu erreichen. Die Verwaltung empfiehlt eine Terminbuchung online über den Internetauftritt unter www.kirchen-sieg.de.

Auch die Öffnungszeiten bleiben unverändert bestehen: montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr