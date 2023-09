Veröffentlicht am 11. September 2023 von wwa

BLANKENBERG – Mitarbeiter aus der DRK-Kleiderkammer besuchten die historische Stadt im Siegtal.

In die Stadt Blankenberg zog es die ehrenamtlichen Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen in diesem Jahr. Eine bezaubernde Stadt, mit mehr als einer 800jährigen Geschichte, die an Denkmälern, an der Burg, an Mauern und Türmen und an der Kirche ablesbar ist. Gemütlich schlenderte man durch die wunderschönen Gassen, besuchte die Kirche der heiligen Katharina, die 1983 durch ein Feuer zerstört wurde. Konnte aber bis 1987 wieder völlig hergestellt werden. Eine anschließende Fahrt durch das Siegtal umrahmte den Tag, der mit einem leckeren Abendessen abgeschlossen wurde. Mit diesem Tag bedankte sich das Rote Kreuz bei Marie Kamper, Inge Rahm und Anke Sontaki, die jeden Mittwoch für die Kleiderkammer zur Verfügung stehen. Näheres bei Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags).