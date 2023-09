Veröffentlicht am 11. September 2023 von wwa

HILLSCHEID – Jane-Austen-Tag in Hillscheid: 16. September 2023, ab 17.00 Uhr – Alte Schule Hillscheid

„Jane Austen“ eine Entdeckungsreise durch ihre Welt. Gelesen von Solveig Ariane Prusko.

Haben sie schon einmal von Mr Darcy geträumt? Wie es im Herzen der Frauen aussieht, weiß keine Autorin so gut wie Jane Austen. Holly Ivins gewährt uns Blicke hinter die Fassaden der prunkvollen Herrenhäuser und beschreibt mit großer Lust am Detail, wie man sich als Dame schicklich kleidete und wie ein Gentleman seiner Angebeteten formvollendet den Hof machte. Sie erzählt davon, was Mann durfte, Frau aber nicht. Lernen sie Jane Austen und ihre Zeit noch einmal neu kennen und lieben!

Holly Ivins studierte an der University of St. Andrews englische Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Romantik und arbeitet im Verlagswesen. Sie lebt in London. Stefanie Neeb: Das Geheimnis des Duke. Eine Escape-Lesung.

Verwicklungen, Klatsch, Skandale und süße Geheimnisse. Irrungen und Wirrungen der feinen englischen Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Regency-Escape-Roman von Stefanie Neeb bietet ein romantische Rätselabenteuer rund um Charlet, deren Herz für Jasper schlägt. Doch ausgerechnet dessen Zwillingsbruder, der ihr so verhasste Arthur, soll noch in diesem Sommer ihr Ehemann werden. Er wird als Erstgeborener nicht nur den Titel des Duke, sondern auch das Familienvermögen erben. Freuen sie sich auf ein lebendiges Rätsel-Abenteuer!

Stefanie Neeb studierte Germanistik, Musik und Sport. Ihr realistisches Jugendbuch-Debüt im Fischerverlag wurde für den Paul-Maar-Preis nominiert. Mit der PARTEM-Dilogie tauchte sie zum ersten Mal in die Fantasy-Welt ein und widmete sich dann rätselhaften Verwicklungen der Regency-Ära. Sie lebt mit ihrer Familie in Frankfurt.