Veröffentlicht am 11. September 2023 von wwa

BITZEN – „Die Bunten Töne“ luden zum zweitägigen Herbstfest – Es war ein nachträgliches Jubiläumsfest, zu dem „Die Bunten Töne“ des MGV Dünebusch e.V. am Wochenende nach Bitzen einluden. Neben Gesang, Musik und Tanz bildete die Vorstellung der Zelter-Plakette einen besonderen Höhepunkt im Rahmen des Vereinsfestes.

Nachdem das große Sängerfest zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2021 coronabedingt ausfallen musste, feierten die Sängerinnen und Sänger nun mit einem zweitägigen Herbstfest das langjährige Vereinsbestehen. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom gemischten Chor des MGV Dünebusch e.V. – über 30 aktiven Sängerinnen und Sängern, die seit 2016 als „Die Bunten Töne“ ihre Zuhörerschaft begeistern und inzwischen auch weit über den Bitzer Berg hinaus bekannt sind.

Das Programm wurde sowohl von eigenen Gesangseinlagen als auch von Auftritten befreundeter Chöre gerahmt. So traten am Samstagabend der Frauenchor Breitscheidt und der gemischte Chor des MGV Imhausen auf. Außerdem sorgte Klaus Zeiler mit seiner Live-Musik für Stimmung bei den Gästen. Beim Frühschoppen am Sonntag bereicherten der gemischte Chor Halscheid, der gemischte Chor „Die Klangfarben“ Giesenhausen und der MGV Liederkranz Schönebach das Programm.

Einen besonderen Höhepunkt bildete am Samstagabend außerdem die Vorstellung der Zelter-Plakette, die der MGV Dünebusch im September 2022 erhielt. Die Zelter-Plakette ist die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre. Sie wird seitens des Bundespräsidenten für mindestens 100 Jahre Vereinswirken und den damit verbundenen Einsatz zum Erhalt der Chormusik und des kulturellen Lebens verliehen.

Dass für die Vereinsaktiven der Erhalt der musikalische Kultur innerhalb ihrer Ortsgemeinde eine ganz besondere Herzensangelegenheit ist, wurde auch in der Ansprache des Vereinsvorsitzenden, Torben Gerhards, deutlich: „Leider gibt es bei uns keinen Männerchor mehr. Doch wir entschlossen uns: Der MGV Dünebusch e.V. muss weiter existieren und weiter leben – so entstand der gemischte Chor „Die Bunten Töne“.“ Und genau dieser gemischte Chor, der vor sieben Jahren als Projektchor startete, bildet heute das neue Herzstück des Vereins, der voller Stolz die Sangeslust auf dem Berg fortführt.

Auch Sie interessieren sich für Chorgesang? Dann kommen Sie doch einfach mal zum Probesingen vorbei. „Die Bunten Töne“ freuen sich jederzeit über Zuwachs. Geprobt wird freitags, 19 Uhr, im „Bergtreff“ in Bitzen. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website der Ortsgemeinde Bitzen: https://bitzen-online.de/wp/?page_id=6277. Text und Fotos: (c) MGV Dünebusch e.V.