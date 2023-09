Veröffentlicht am 10. September 2023 von wwa

OBERIRSEN – Seniorenausflug 2023 der Oberirsener Senioren nach Limburg an der Lahn

Nach der coronabedingten Pause unternahmen die Grönner Seniorinnen und Senioren wieder einen Seniorenausflug. Ortsbürgermeister Wilfried Stahl begrüßte die Reisegruppe und lobte die zahlreiche Beteiligung. Anschließend schilderte er kurz den geplanten Ablauf der Reise. Busfahrerin Susanne fuhr die Gesellschaft nach Limburg an der Lahn, wo sie ein Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Vomfell bestiegen.

Während der zweistündigen Lahnfahrt von Limburg nach Balduinstein hatten sie reichlich Gelegenheit die zum Teil noch unberührte Natur und einige Sehenswürdigkeiten sowie unterhaltsame Gespräche zu genießen. Wer wollte hatte die Möglichkeit sich einen Mittagsimbiss oder Kaffee und Kuchen zu bestellen. Die Sonne ließ es sogar zu sich auch an Deck aufzuhalten. An der Anlegestelle in Balduinstein erwartete sie bereits der Bus, um uns sicher und bequem wieder nach Hause zu bringen.

Leider überraschte sie Richtung Heimat ein Regenschauer, der so heftig wurde, dass er das Aussteigen am Restaurant, in dem sie das Abendessen vorbestellt hatten, um kurze Zeit verzögerte. Schließlich genossen sie aber ihre Mahlzeit und trafen wohlbehalten wieder zu Hause ein. Der Ortsbürgermeister bedankte sich bei den Ausflugsgästen und verwies auf die im nächsten Jahr wieder anstehende Seniorenfeier im Bürgerhaus. So war dann wieder ein gelungener Tag Geschichte. (wst) Fotos: OG Oberirsen.