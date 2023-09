Veröffentlicht am 11. September 2023 von wwa

BENDORF – Nach Unfall geflüchtet – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein BMW befuhr am Sonntagmorgen, 10. September 2023 gegen 00:50 Uhr, die Adolph-Kolpingstraße. In einem Kurvenbereich kollidierte der Pkw mit einem anderen, entgegenkommenden, Pkw einer 29-Jährigen. Der verursachende Pkw hielt zunächst kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung B 413 weiter. Der flüchtige Pkw konnte durch die Polizei Straßenhaus einer Kontrolle unterzogen werden. Da der 53-jährige Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Quelle: Polizei