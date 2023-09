Veröffentlicht am 10. September 2023 von wwa

SCHEUERFELD – Brand eines Holzstapels in 57584 Scheuerfeld, Siegstraße

Durch die Rettungsleitstelle Montabaur wurde die Feuerwehr am Sonntagmorgen, 10. September 2023, gegen 04:19 Uhr alarmiert, da auf dem Gelände des Karnevalsvereins ein Holzstapel in Brand geraten sei. Der von der Feuerwehr schnell abgelöscht wurde. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei kann von Brandstiftungen ausgegangen werden. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei