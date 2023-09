Veröffentlicht am 10. September 2023 von wwa

HERDORF – Körperverletzung in 57562 Herdorf, Ortsteil Sassenroth, in der Birkenstraße

Am Samstagabend, 09. September 2023, gegen 21:22 Uhr war offensichtlich ein Missverständnis ursächlich für einen Streit, der in einer Körperverletzung und Sachbeschädigung endete. Zwei Essenauslieferer eines Imbisses aus Betzdorf befragten ein junges Mädchen in Sassenroth nach dem Weg. Das junge Mädchen verstand die Situation falsch, vermutete es handele sich bei den Männern um „Kinderansprecher“ und lief nach Hause. Ein aufgebrachter Freund der Familie stoppte daraufhin den Pkw und schlug auf einen der Männer und den Pkw ein.

Der Geschädigte begab sich dann zur Polizei. Nachdem die Beamten den Beschuldigten zwecks Personalienfeststellung aufsuchten, war er auch von Bekannten kaum zu beruhigen und beleidigte die eingesetzten Beamten. Auf ihn kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu. Quelle: Polizei