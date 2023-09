Veröffentlicht am 10. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Neue Räume für Begegnung und Dialog – Interkulturelle Wochen vom 12. September bis 7. Oktober

„Neue Räume“ – das ist das diesjährige Motto der Interkulturellen Wochen (IKW), die am Dienstag, 12. September, in Neuwied beginnen. Zahlreiche Institutionen, Organisationen, Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen, Vereine und ehrenamtliche Netzwerke beteiligen sich an der Veranstaltungsreihe bis zum 7. Oktober. Gemeinsam tragen sie dazu bei, dass Räume für Begegnung und Dialog geschaffen und gestaltet werden. „Das Engagement der Neuwieder Zivilgesellschaft zeigt einmal mehr, wie aktiv sie sich für ein respektvolles Miteinander und friedliches Zusammenleben einsetzt“, unterstreicht Bürgermeister Peter Jung. „Damit stärken sie das Wir-Gefühl, fördern den interkulturellen und interreligiösen Dialog und unterstützen die Integration“, hebt die städtische Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka hervor. Seit 2016 koordiniert sie die Interkulturellen Wochen in Neuwied und hat auch für dieses Jahr ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zusammengestellt.

Los geht es mit der Filmvorführung „Ask, Mark ve Ölüm – Liebe, D-Mark und Tod“ am Dienstag, 12. September (20 Uhr), in der Schauburg, Heddesdorfer Str. 84. Mit dem Minski-Special in Kooperation mit der städtischen Integrationsbeauftragten und dem Türkisch-Deutschen Freundschaftsverein Neuwied werden die Interkulturellen Wochen offiziell eröffnet. Danach folgen in den ersten beiden Wochen viele weitere Veranstaltungen: Dazu gehören unter anderem die Interkulturelle Wanderung „Auf den Spuren der Römer in Neuwied“ mit Conrad Lunar am Freitag, 15. September (15 – 17 Uhr), und die Internationale Wanderung am Dienstag, 19. September (14 – 16 Uhr), in Neuwied-Niederbieber, die beide Teil des Projektes „Platzwechsel – Bewege deine Leben“ sind. Auch der World Cleanup Day am Samstag, 16. September (10 – 13 Uhr), bei dem verschiedene Initiativen, Migrantenorganisationen und Einzelpersonen die Straßen und Plätze in Neuwied reinigen, gehört zum Programm.

In der Zeit vom 15. bis zum 29. September bietet außerdem die Lokale Agenda 21 in Stadt und Kreis Neuwied wieder eine Faire Stadtrallye in der Neuwieder Innenstadt an. Dafür erhalten alle Interessierten in der Tourist-Information einen Rallyepass. An acht Stationen, die sie dann in der Neuwieder Innenstadt ablaufen können, sind jeweils eine Frage und die Antwort rund um das Thema „Fairer Handel“ und „Nachhaltigkeit“ zu finden. Am Ende geben die Teilnehmenden ihren Rallyepass wieder in der Tourist-Info ab. Unter den Teilnehmern werden dann Preise rund um den Fairen Handel verlost. Die Stadtrallye wird es auch in digitaler Form geben.

Ebenfalls am 19. September (18 – 20 Uhr) laden die Lokale Agenda 21 in Stadt und Kreis Neuwied und ReThink e.V. zur Impulsveranstaltung und Diskussion „Gemeinwohlökonomie“ ein. Dabei informiert im Amalie-Raiffeisen-Saal der vhs Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, Tim Weinert über die Grundprinzipien und Chancen dieses nachhaltigen Wirtschaftsmodells für die Region.

Bei den IKW wird aber auch wieder gefeiert: EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst empfängt am Donnerstag, 21. September (17 Uhr), Interessierte zum Friedensfest im EIRENE-Garten in der Engerser Straße 81. Im Mittelpunkt stehen diesmal internationale Freiwilligen von EIRENE. Neben Musik und mediterranem Büfett wird es um ein wichtiges Thema gehen: die Verhinderung der Kürzungen im Bundeshaushalt für Freiwilligendienste. Dazu wird Silvio Titzmann aus Berlin vor Ort sein. Für das Friedensfest wird um eine Anmeldung bis zum 18. September telefonisch unter 02631 83790 oder per E-Mail an klein@eirene.org gebeten. Zwei Tage später, am Samstag, 23. September (12 – 18 Uhr), feiert die Stadtverwaltung Neuwied ihr Kinder- und Jugendfest im und am Jugendzentrum Big House in der Museumsstr. 4a, bei dem die Stadt Neuwied das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ verliehen bekommt. Am Fest sind zahlreiche Kooperationspartner, darunter auch der Türkisch-Deutsche Freundschaftsverein oder der Arbeitskreis „Migration, Gesundheit und Pflege“ beteiligt, die vielfältige kostenlose Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche anbieten.

Ein interessanter Workshop gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung ist ebenfalls geplant: Am Freitag, 22. September (15 – 19 Uhr) und am Samstag, 23. September (13 bis 16 Uhr), jeweils im Raum 409 der VHS Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, findet der zweitägige Workshop statt. Der Workshop ist der Auftakt zum Online-Kurs „Selbstlernkurs Jüdisches Leben“. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weiterführende Infos finden Interessierte online unter www.vhs-neuwied.de. Anmeldung bis zum 18. September per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de möglich.

Zum Abschluss der ersten beiden Interkulturellen Wochen steht dann die Comedy-Live-Show „Erkan & Stefan LIVE im Metropol“ am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) auf dem Programm. Im Metropol Kino Neuwied in der Heddesdorfer Straße 2 wird es eine Autogrammstunde mit den beiden geben. Der Eintritt kostet 30 Euro. Weitere Infos unter www.kinoneuwied.de.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm auch über die ersten beiden Wochen hinaus können Interessierte online unter www.neuwied.de/ikw2023 einsehen. Für Fragen und Anregungen steht die Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka per E-Mail an djacka@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 284 gerne zur Verfügung.