10. September 2023

ALTENKIRCHEN-GLOCKENSPITZE – Noch zehn Kulturveranstaltungen bis Ende September im KulturSalon Glockenspitze in Altenkirchen – Vom Internationalen Drum & Percussion Festival mit Iron Butterfly´s In-a-Gadda-da-Vida live über BigBand der Bundeswehr mit Stargast Tom Gaebel bis Techno Nacht – Die Felsenkeller Kultur fährt auf!

Der große Aufwand eine aktive Tennishalle in einen ungewöhnlich attraktiven KulturSalon zu verwandeln, habe sich allemal gelohnt, dies vor allem mit Hinblick auf die durchweg mehr als positiven Zuschauerreaktionen, so Helmut Nöllgen von der Felsenkeller Kultur. Anfang Oktober nach der letzten Kulturveranstaltung im KulturSalon, dem großen Finale der Kultursaison mit einer Technonacht, zieht dann wieder der Tennissport in die Halle und roter Samtstoff und Spiegelzeltatmosphäre müssen weichen.

Aber bis dahin bietet das Kulturbüro noch eine Fülle von spannenden Veranstaltungen. Jimmy Cornett and the Deadmen, Donnerstag, 14. September bringt ungewöhnlichen Blues-/Southernrock nach Altenkirchen und Stoppok macht am Freitag, 15. September abermals Halt im KulturSalon auf seiner Herbst/Wintertournee. Die mit Musikpreisen gekrönte achtköpfige Band Slowhand the Eric Clapton Tribute gastiert erstmals im Westerwald und verspricht viele Klassiker aus Claptons Lebenswerk auf die Bühne zu bringen.

Heimatvarieté Saalü, Sonntag, 17. September, direkt eine Woche später am Donnerstag, 21. September geht es weiter mit der Kabarettistin Simone Solga. Freitag, 22. September bebt der KulturSalon. Nach langer Pause hat das Kulturbüro Haus Felsenkeller wieder ein Festival mit internationalen Drum & Percussion Größen zusammengestellt. Vier Stunden geballte Power mit japanischen Taikotrommlern, Angela Frontera aus Brasilien mit unfassbarer Spielfreude, Ellen Mayer eine vielseitige Percussionistin aus Deutschland, Saman Dawood der bundesweit anerkannteste Beatboxer, aus Afghanistan Hakim Ludin der gemeinsam mit Manni von Bohr ein ganz eigenes Projekt vorstellen wird.

Eine Neuerung, die es so noch nie gab, freut Nöllgen ankündigen zu können. Mit der kompletten Band One Of These, eine der besten Pink Floyd Tribute Bands Deutschlands gibt es zwei absolute Highlights: Das Ende der ersten Hälfte der Drum & Percussion Nacht mit dem Drum intensiven Pink Floyd Stück „Set The Controls For The Heart Of The Sun“ und auf ganz speziellen Wunsch von Nöllgen selbst, wird das große Finale zum Ende des Festivals das legendäre zwanzigminütige Stück von Iron Butterfly´s „In-a-Gadda-da-Vida“ Gänsehaut in den KulturSalon bringen. Dieses Stück aus den 1972 hat es bis in die Hall of Fame des Rock’n’rolls gebracht.

Hatzius kommt am 25. September mit seiner Echse und mit der Big Band der Bundeswehr und Stargast Tom Gaebel wird es einen Musikabend der Extraklasse geben. Swing, Jazz, Rockklassiker gespielt von der über zwanzigköpfigen klassischen Besetzung einer Big Band.

Mit einer Techno Nacht der Extraklasse u.a. mit dem weltweit agierenden Westerwälder Technostar Dominik Eulberg und zwei weiteren Teams (Schlappencast und Zeltival) endet dann die Sommer/Herbst Saison der Felsenkeller Kultur. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118, im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.

Foto: FotoChristineFiedlerPaulJackel

Do. 14.09. Jimmy Cornett & The Deadmen / Blues- / Southern Rock (Beginn: 20 Uhr)

Fr. 15.09. Stoppok – Konzert (Beginn: 20 Uhr)

Sa. 16.09. Slowhand – The Eric Clapton Tribute – Konzert (Beginn: 20 Uhr)

So. 17.09. Saalü! – Heimatprojekt des Kultursommers RLP – Theater (Beginn: 17 Uhr)

Do. 21.09. Simone Solga – Kabarett (Beginn: 20 Uhr)

Fr. 22.09. Int. Drum & Percussion Festival (Beginn: 20 Uhr)

So. 24.09. Zwerg Nase – Kindertheater ab 6 Jahren (Beginn: 15 Uhr)

Mo. 25.09. Michael Hatzius – Echsoterik – Comedy (Beginn: 20 Uhr)

Mi. 27.09. Die BigBand der Bundeswehr mit Stargast Tom Gaebel (Beginn: 20 Uhr)

Fr. 29.09. Techno Nacht mit Dominik Eulberg u.a. (Beginn: 22 Uhr)