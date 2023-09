Veröffentlicht am 9. September 2023 von wwa

PETERSLAHR – Verkehrsunfallflucht auf der L 269 bei Peterslahr

Donnerstagnachmittag kam es um 16:05 Uhr auf der Landesstraße 269 zwischen Burglahr und Peterslahr zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Landesstraße in Richtung Peterslahr. Seinen Angaben zufolge kam ihm vor der letzten Kurve vor der Ortseinfahrt Peterslahr ein älterer blauer Mercedes C-Klasse entgegen, der teilweise auf seiner Fahrspur fuhr. Zur Verhinderung einer Kollision musste er nach rechts ausweichen und geriet in ein neben der Fahrbahn befindliches Schlagloch. Dabei platzte der rechte Vorderreifen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei