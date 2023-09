Veröffentlicht am 9. September 2023 von wwa

BUCHHOLZ – Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle in Buchholz (WW) festgestellt

Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Buchholz (WW) einen 18-jährigen PKW-Fahrer und stellten zahlreiche Verstöße fest. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und an seinem PKW waren ungültige Kennzeichen angebracht. Zudem sind bei der anschließenden Durchsuchung seines PKWs Betäubungsmittelzubehör und eine Schreckschusswaffe gefunden worden, die polizeilich sichergestellt wurden. Neben der Untersagung der Weiterfahrt sind gegen ihn entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Quelle: Polizei