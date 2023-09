Veröffentlicht am 9. September 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wohnung gesucht für Ortskräfte mit schwerkrankem Kind

Seit dem Abzug der Bundeswehr und anderer westlicher Truppen aus Afghanistan haben in den vergangenen Monaten auch immer wieder Ortskräfte auf der Flucht vor den Taliban Zuflucht im Kreis Altenkirchen gefunden. Durch die Unterstützung der Bundeswehr müssen viele Afghanen um ihr Leben fürchten.

Die Kreisverwaltung Altenkirchen sucht nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Wohnung für eine vierköpfige Familie von ehemaligen Ortskräften. Eines der Kinder (beide sind unter zehn Jahre alt) ist schwer erkrankt und benötigt eine umfassende Therapie. Daher wird vonseiten der behandelnden Ärzte ein Wohnungswechsel dringend empfohlen.

Die Kreisverwaltung möchte die Familie dabei gerne unterstützen. Voraussetzung: Die Wohnung sollte in Rheinland-Pfalz liegen und zu einer ortsüblichen, angemessenen Miete zur Verfügung stehen. Bei Rückfragen oder entsprechenden Angeboten können sich Vermieter an Daniel Bitzhöfer unter Tel. 02681 812425 oder daniel.bitzhoefer@kreis-ak.de per E-Mail wenden.