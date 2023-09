Veröffentlicht am 8. September 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Azubis und Anwärterinnen an Bord der Stadt Neuwied – Willkommens-Programm sichert guten Start für 14 neue Gesichter

Eine Mischung aus selbstgebastelten Schultüten und der Erläuterung von Sicherheitsregeln und Dienstanweisungen erwartete die neuen Auszubildenden und dual Studierenden in der Stadtverwaltung Neuwied zu ihrem ereignisreichen ersten Arbeitstag. Spannende Wochen haben die neun Azubis und fünf Beamtenanwärterinnen seitdem verbracht.

Das Spektrum an Ausbildungsgängen, für die sie sich entschieden haben, umfasst die für Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker für Systemintegration und Veranstaltungskaufleute. Zum ersten Mal seit vielen Jahren bildet die Stadt auch wieder Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste mit der Fachrichtung Bibliothek aus. Die Anwärterinnen für die Beamtenlaufbahn studieren dual an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Zudem bilden die städtischen Kitas in pädagogischen Berufen aus. So lernen und arbeiten nun rund 30 Azubis und dual Studierende bei der Stadt Neuwied.

Auch in diesem Sommer garantiert das Onboarding-Programm dabei einen guten Start und wichtige Orientierungshilfe beim Einstieg in die Stadtverwaltung. Ausbildungsleiterin Patricia Bresgen trägt Sorge dafür, dass die Anwärterinnen und Azubis bei ihrem jeweiligen Start im Juli und August einen guten Überblick über Ämter und Abteilungen – also ihre zukünftigen Einsatzbereiche – erhalten, erste Kontakte knüpfen und grundlegende Abläufe kennenlernen. So durften die neuen Anwärterinnen bereits im ersten Monat den Teams aus Personalamt, Jugendamt, Sozialamt, Hauptamt und, im Rahmen der Schulbuchausleihe, dem Amt für Schule und Sport über die Schulter schauen. Online-Lerneinheiten ermöglichten zudem Einblicke in das bevorstehende Studium.

Höhepunkte des Onboardings waren für die Anwärterinnen die Bildungsfahrt ins Haus der Geschichte in Bonn sowie die gemeinsamen Tage mit den Anwärterinnen und Anwärtern des Vorjahres. Auch die neuen Auszubildenden durften einen gemeinsamen Tag mit ihren Mit-Azubis verbringen. Der Besuch im Zoo Neuwied stärkte bei allen das Gemeinschaftsgefühl. Fotos: Gerhard Wingender