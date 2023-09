Veröffentlicht am 8. September 2023 von wwa

MITTELHOF – Scheunenfest in Mittelhof

Der MGV „Glück Auf“ Steckenstein hatte endlich wieder zu seinem beliebten Scheunenfest eingeladen. Es war die schon 23. Veranstaltung im Steckensteiner Hof, Ortsgemeinde Mittelhof. Schon am ersten Tag des abwechslungsreichen Wochenendes herrschte reger Andrang in der erst kürzlich umgebauten geräumigen Halle auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs, worüber sich nicht nur der gastgebende Verein freute. So gaben sich am Samstag beispielsweise das hierorts bestens bekannte „Egerland Echo“ aus Scheuerfeld oder die Daadener Jagdhornbläser die Ehre. Nach dem Frühschoppen am Sonntagmorgen erfreuten Chöre aus Dünebusch und Kundert mit anspruchsvollen Liedbeiträgen. Marc Hombach sorgte mit seiner Musikanlage ebenfalls für gute Stimmung. Viele Besucher nutzten die günstige Gelegenheit zum Besichtigen der Rödder`schen Museumsscheune. Für die Kinder hatte man eine Hüpfburg aufgebaut. Die jüngsten Festbesucher, allesamt aus der unmittelbaren Umgebung, veranstalteten einen Dosenwerfwettbewerb oder ließen sich mit Schminke verschönern. Gegen einen geringen Obolus konnten die Kids ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Die Gewinne hatten freundlicherweise heimische Geschäftsleute zur Verfügung gestellt. Die Einnahmen will man dem Kinderhospiz Olpe zukommen lassen. AM Ende war der MGV „Glück Auf“ zufrieden mit dem Ablauf und bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern. (bt) Fotos: Bernhard Theis