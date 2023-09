Veröffentlicht am 8. September 2023 von wwa

KASBACH-OHLENBERG – Fahrraddiebstahl aus einer Garage in Kasbach-Ohlenberg

Zwischen Mittwochmorgen, 06. September 2023, 08:00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 07. September 2023, 16:00 Uhr ist ein E-Bike aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Wiesengrund“ in Kasbach-Ohlenberg entwendet worden. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein grünes Mountainbike der Firma Cube. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per E-Mail an PILinz.Wache@Polizei.RLP.de bei der Polizei Linz am Rhein zu melden. Quelle: Polizei