Veröffentlicht am 8. September 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Baustellenfahrzeug fährt in Altenkirchen über den Fuß eines Fußgängers

Mittwochvormittag, 06. September 2023, gegen 10:45 Uhr, ereignete sich im Baustellenbereich in der Schützenstraße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs ließ dieses zurückrollen und übersah den auf dem Gehweg stehenden 75-jährigen Fußgänger. Trotz Ausweichversuchs wurde dessen Fuß vom Baustellenfahrzeug überrollt und der Fußgänger stürzte in eine Hecke. Der 75-Jährige wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei