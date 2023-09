Veröffentlicht am 7. September 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall auf der B 42 in Linz am Rhein – Zwei Kinder verletzt

Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung Vor dem Leetor und der B 42. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Linz wollte von der Straße Vor dem Leetor nach links auf die B 42 in Richtung Bad Hönningen abbiegen, übersah aber den bevorrechtigten Pkw eines 43-jährigen Fahrers aus Königswinter, der mit seinem Pkw die B 42 aus Richtung Bad Hönningen in Richtung Bonn befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Im bevorrechtigten Fahrzeug befanden sich insgesamt fünf Insassen, von denen zwei Kinder leicht verletzt wurden und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei