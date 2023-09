Veröffentlicht am 7. September 2023 von wwa

LINKENBACH – Diebstahl einer Rüttelplatte in Linkenbach

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 02:30 und 03:00 Uhr von einer Baustelle in Linkenbach, Am Kastanienbaum, eine Rüttelplatte entwendet. Vermutlich ist die Platte mit einem schwarzen Transporter Mercedes Vito mit einem gelben Kennzeichen abtransportiert worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei