Veröffentlicht am 7. September 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Verkehrsunfallflucht in Waldbreitbach

Montag kam es im Zeitraum zwischen 10:00 und 14:00 Uhr in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die Neuwieder Straße in Richtung Niederbreitbach und touchierte dabei den linken Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota Aygo. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei