Veröffentlicht am 7. September 2023 von wwa

PRACHT – Im September wieder große Obsternte – Aktion in Pracht

Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen die Obstbäume in der Ortsgemeinde Pracht abgeerntet werden. Entlang der Gemeindewege sind einige Bäume mit Äpfeln aber auch mehrere Bäume mit Birnen, die abgeerntet werden können. Geerntet wird am:

Mittwoch, den 13.09.2023 ab 10:00 bis ca. 13:00 Uhr

Freitag, den 15.09.2023 ab 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr

Samstag, den 16.09.2023 ab 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr

Treffpunkt ist immer in der Straße „Zum Bergwinkel 15“ in Wickhausen. Helfer sind herzlich willkommen, ebenso können auch privat geerntete Äpfel zur Unterstützung der Aktion bei der Ortsgemeinde abgegeben werden. In der Straße „Zum Bergwinkel Nr. 15“ wird eine Sammelstelle eingerichtet. In dieser Erntezeit können dort die Äpfel abgegeben werden. Die geernteten Äpfel werden zur Kelterei gefahren und gegen Apfelsaft eingetauscht. Der wird an die Kinder in der Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“ in Pracht verteilt. Ortsbürgermeister Udo Seidler würde sich über eine gute Beteiligung freuen. Nach der Ernteaktion durch die Gemeinde darf jeder Bürger von Pracht für seinen Hausgebrauch Obst von den gemeindeeigenen Obstbäumen ernten. (use) Foto: OG Pracht