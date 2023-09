Veröffentlicht am 7. September 2023 von wwa

VETTELSCHOSS – Verkehrsunfall in Vettelschoß

Diensttagnachmittag, 05. September 2023 um 16:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kalenborner Straße in Vettelschoß, bei dem ein PKW auf dem Dach zum Liegen kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-jährige Fahrer eines VW Tiguan aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf einen ordnungsgemäß geparkten PKW auffuhr, der wiederum auf einen dritten PKW aufgeschoben wurde. Aufgrund des Anpralls wurde der PKW des Unfallverursachers herumgeschleudert und landete letztlich auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden an allen Fahrzeugen dürfte, so die Polizei, im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Zwei PKW mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt. Quelle: Polizei