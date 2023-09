Veröffentlicht am 7. September 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Autorenlesung mit Sonja Roos – Der Windhof (Roman)

Die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bietet auch im zweiten Halbjahr 2023 ein qualifiziertes, kostengünstiges und ortsnahes Kursangebot. Einer der vielfältigen Kurse ist die Autorenlesung mit der Altenkirchener Autorin Sonja Roos des Romans „Der Windhof“ mit anschließendem offenem Austausch.

Seit dem tragischen Tod ihres Mannes hat Mel die Kölner Wohnung kaum verlassen. Als aber ein Sturz ihre Großmutter Lene ans Bett fesselt, muss Mel in den rauen Westerwald reisen. Die wortkarge Lene hat ihr schon als Kind Angst eingejagt. Doch auf dem einsamen Bauernhof, wo nachts der Wind in den Bäumen flüstert und um die alten Mauern streicht, nähern sich die beiden vom Leben gezeichneten Frauen einander zögerlich an. Lenes dramatische Geschichte, die endlose Weite ihrer Heimat und nicht zuletzt der attraktive Hausarzt, Noah Berkamp, öffnen Mels Herz allmählich wieder für die Frage, was das Leben noch für sie bereithalten mag …

Die eigene Familiengeschichte und ihre Westerwälder Heimat lieferten Sonja Roos Inspiration für ihr zweites Buch. Der Roman hat eine besondere Bedeutung für die Autorin, denn der „Windhof“ ist das Elternhaus ihres Vaters, in dem später auch ihre Tante Hetti gelebt hat. Das alte Bauernhaus aus Walterschen ist mit vielen Kindheitserinnerungen von Sonja Roos verbunden.

Die Lesung findet am Donnerstag, den 14. September 2023 um 18 Uhr im Rathaus Flammersfeld statt. Die Kursgebühr beträgt 13,00 Euro und beinhaltet zusätzlich ein Glas Wein von La Piccola aus Altenkirchen. Außerdem können Sie vor Ort ein persönlich signiertes Buch erwerben. Interessierte können sich bei der Volkshochschule der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter der Telefonnummer 02681 85-196 oder per Mail vhs@vg-ak-ff.de informieren und dort anmelden.