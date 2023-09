Veröffentlicht am 6. September 2023 von wwa

WISSEN – Gute Beteiligung am Blutspendetermin in Wissen

Mit insgesamt 105 Blutspendern beim jüngsten Termin im heimischen Gymnasium konnte die Rotkreuz-Bereitschaft Wissen mehr als zufrieden sein. Besonders gefreut hat man sich, so der für diesen Bereich zuständige Helfer Carsten Henn, über die sieben Erstspender, zu denen auch der Etzbacher Michael Neuhoff gehörte: „Herzlichen Dank dafür!“ Alles in allem waren neben Henn die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer Nicole Thielmann, Heike Dietz, Merve Hasan, Harald Witt, Hans Dieter Hüsch und Christoph Müller im Einsatz. Daniel Hoffmann, zuständiger Referent beim DRK-Blutspendedienst West, dazu: „Seit einigen Monaten hat die Spendebereitschaft spürbar nachgelassen – nahezu täglich erscheinen weniger Spendewillige als es notwendig wäre. Im Moment ist der Lagerbestand noch ausreichend, doch der stete Abbau ist ernst zu nehmen. Dazu kommt noch, dass wir uns gerade in den Sommerferien befinden, was die Situation nicht gerade verbessert“. Dabei solle jedermann bedenken, dass er jederzeit in die missliche Lage kommen kann bei einer Krankheit oder nach einem Unfall Spendeblut zu bekommen. Umso größer sei zu würdigen, dass sich in Wissen doch immer wieder viele Bürgerinnen und Bürger ihrer Verantwortung bewusst sind. Einen besonderen Dank richtete Hoffmann an die Helferinnen und Helfer: „Ihr seid wirklich ein Vorbild!“ Der nächste Termin ist übrigens für Freitag, 20. Oktober ab 16 Uhr wiederum im Wissener Gymnasium anberaumt. Als kleine Anerkennung und Belohnung gibt es dann wie immer Süßigkeiten. Spenden kann man unter bestimmten Voraussetzungen bis zum Alter von 68 Jahren. Sich anzumelden ist sinnvoll, aber nicht unbedingt nötig. (bt) Fotos: Bernhard Theis