Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

A K T U E L L – KOBLENZ – Brandausbruch in Hotel in Koblenz-Güls

Aktuell ist ein Großaufgebot von Einsatzkräften anlässlich eines Brandes in einem Hotel in der Stauseestraße in Koblenz-Güls im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Zu den Brandursachen und zu den Folgen und Schäden kann die Polizei derzeit noch keine Aussagen machen. Quelle: Polizei