Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

VALLENDAR – Verkehrsunfallflucht zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar

Samstagmorgen, 02. September 2023 kam es gegen 02:19 Uhr auf der L 308 von Höhr-Grenzhausen kommend in Fahrtrichtung Vallendar zu einem Verkehrsunfall. Auf gerader Strecke kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ob und touchierte die Leitplanke. Der Verkehrsunfall wurde zunächst durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer gemeldet, der jedoch aufgrund der schlechten Handyverbindung weiter nach Vallendar fuhr. Die kurze Zeit später eintreffende Streife konnte den verunfallten PKW nicht mehr feststellen, da der zwischenzeitlich die Örtlichkeit verlassen hatte. Aufgrund der Unfallspuren und der Angaben des Zeugen handelt es sich vermutlich um einen blauen Renault Kleinwagen, der eine Beschädigung an der rechten Seite der Fahrzeugfront aufweisen dürfte. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bendorf zu wenden. Quelle: Polizei