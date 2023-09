Veröffentlicht am 3. September 2023 von wwa

DIERDORF – Betrunkener verursacht Verkehrsunfall in Dierdorf und flüchtet

Am frühen Sonntagmorgen, 03. September 2023 ereignete sich in Dierdorf in derNeuwieder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kraftradfahrer und sein 15-jähriger Sozius verletzt wurden. Beide befuhren die Neuwieder Straße und wollten nach rechts auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei wurden sie von einem PKW erfasst und leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der Grund für das Entfernen von der Unfallstelle war schnell gefunden, denn der 26-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei