Veröffentlicht am 2. September 2023 von wwa

RODENBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 142 in Rodenbach zwischen zwei Motorradfahrern – Motorradfahrerin schwer verletzt

Samstagabend, 02. September 2023 gegen 18:25 Uhr ereignete sich auf der K 142, unmittelbar vor der Ortslage Rodenbach bei Puderbach, ein schwerer Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Motorrädern. Beide Motorräder kamen von der Kreuzung „Kaisergarten“ und fuhren in Fahrtrichtung Altenkirchen. Der vorrausfahrender 52-jährige Motorradfahrer beabsichtigte nach links in die Ortslage Rodenbach einzubiegen. Zeitgleich setzt das hinter ihm befindlich Motorrad, trotz Kurven- und Einmündungsbereich zum Überholen an, wodurch es zum Zusammenstoß beider Motorräder beim Abbiegevorgang kam. Das überholende Motorrad kam hierbei zu Sturz und rutschte von der Fahrbahn in den Straßengraben. Die 64-jährige Fahrzeugführerin erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Quelle: Polizei